كيف يمكن إزالة بقع «مزيل العرق» من الملابس؟

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عادة ما تظهر بقع صفراء كريهة على الملابس تحت الإبطين خلال الأيام الحارة بسبب اختلاط العرق مع مركبات مزيل العرق، وللتخلص من مثل هذه البقع فإنه يجب معالجتها في البداية بواسطة معزز لقوة الغسل.
وفي حال وجود بقع عنيدة خاصة بمزيل العرق، الذي يحتوي على مواد فعالة من مركبات الألومنيوم، فإنه يجب استعمال محلول حامض الستريك، أو بدلًا من ذلك يمكن الاستعانة بوسائل إزالة بقع مزيل العرق المتوافرة في الأسواق.
كما يمكن أيضًا استعمال مزيلات الصدأ للتخلص من هذه البقع، وبعد معالجة الملابس بهذه المنظفات فإنه يتم تنظيفها كالمعتاد في الغسالة الأوتوماتيكية.
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