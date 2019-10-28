فريق طبي يستخرج عملة معدنية من مريء طفل بمستشفى المهد

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نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام بمهد الذهب في استخراج قطعة معدنية من أعلى مريء طفل يبلغ من العمر ست سنوات، في عملية استغرقت أربع دقائق.

وكان ذوو الطفل أوصلوه لطوارئ المستشفى إثر ابتلاعه جسمًا غريبًا عَلِق في أعلى المريء، ما تَسَبّب له في اختناق وعدم قدرة على البلع، فيما قرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة للحالة، حيث اتضح أنها قطعة معدنية نقدية فئة الريال..، وتمت العملية بنجاح دون حدوث مضاعفات، وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.

