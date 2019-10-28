خلاف قوي بين زوجين على متن طائرة الخطوط السعودية يؤخرها عن الإقلاع نصف ساعة

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شهدت رحلة الخطوط السعودية “SV871” المتجهة من الفلبين إلى جدة أمس السبت موقف غريب من نوعه تسبب في تأخير إقلاع الطائرة عن موعدها المحدد بنحو نصف ساعة .

وفي التفاصيل ، فقد تطور خلاف بين زوجين إلى حد مشادة كلامية حادة وتراشق للألفاظ وسط مخاوف الركاب من تطور الموقف لشجار بالأيدي أو أذى جسدي .

واستمرت المشادة على متن الطائرة حتى تمكن طاقم الطائرة من فضها وتهدئة الزوجين..، فيما تم إسعاف الزوجة التي شعرت بضيق تنفس وألم في الصدر ، لينتهي الموقف بالتأخير نصف ساعة عن موعد الإقلاع .

