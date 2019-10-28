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شهدت رحلة الخطوط السعودية “SV871” المتجهة من الفلبين إلى جدة أمس السبت موقف غريب من نوعه تسبب في تأخير إقلاع الطائرة عن موعدها المحدد بنحو نصف ساعة .
وفي التفاصيل ، فقد تطور خلاف بين زوجين إلى حد مشادة كلامية حادة وتراشق للألفاظ وسط مخاوف الركاب من تطور الموقف لشجار بالأيدي أو أذى جسدي .
واستمرت المشادة على متن الطائرة حتى تمكن طاقم الطائرة من فضها وتهدئة الزوجين..، فيما تم إسعاف الزوجة التي شعرت بضيق تنفس وألم في الصدر ، لينتهي الموقف بالتأخير نصف ساعة عن موعد الإقلاع .
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف قوي بين زوجين على متن طائرة الخطوط السعودية يؤخرها عن الإقلاع نصف ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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