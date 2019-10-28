الفيصل يستقبل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "نرعاك"

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية «نرعاك» الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق «نرعاك 360». وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس «نرعاك» على هذا الإنجاز، سائلا الله للمؤسسة وأعضائها التوفيق والنجاح.

بدورها، عبّرت الأميرة عادلة بنت عبدالله عن شكرها وتقديرها للأمير خالد الفيصل، موضحة أن تطبيق «نرعاك 360»، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية يأتي إيمانا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة، مشيرة إلى أن التطبيق يهدف إلى خدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها.