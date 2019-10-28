الفيصل يستقبل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "نرعاك"

بدورها، عبّرت الأميرة عادلة بنت عبدالله عن شكرها وتقديرها للأمير خالد الفيصل، موضحة أن تطبيق «نرعاك 360»، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية يأتي إيمانا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة، مشيرة إلى أن التطبيق يهدف إلى خدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها.
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