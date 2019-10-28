الفيصل: دور كبير لرجال الأمن في تطبيق الأنظمة

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عددا من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة، نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

جاء ذلك لدى استقباله في مقر الإمارة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن في جدة العقيد بندر الشريف.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات دوت الخليج ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية في المنطقة.