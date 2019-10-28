تشديد الرقابة على المنتجات البلاستيكية

واطلع المجلس خلال الجلسة على العرض المقدّم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، حيث قرر المجلس مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في كافة الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام حفاظاً على الصحة العامة المتمثلة في خطرها على الإنسان والبيئة معاً.
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