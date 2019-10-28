تشديد الرقابة على المنتجات البلاستيكية

ناقش المجلس البلدي بجدة آلية تطوير منظومة عمل المجلس، وتفعيل دور المجلس للمشاركة في صناعة قرارات أمانة محافظة جدة، تفعيلاً لصوت المواطن وللارتقاء بالخدمات المقدمة له، كما ناقش المجلس تطوير آلية تواصل أعضاء الدوائر الانتخابية مع الموطنين، وفرز أولويات مشاريع أمانة محافظة جدة وعرضها على المجلس للاطلاع عليها ودراستها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وإبداء المرئيات بخصوصها، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الـ59 التي عُقدت برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، بحضور الأعضاء.

واطلع المجلس خلال الجلسة على العرض المقدّم من لجنة صحة البيئة بخصوص استخدام المواد البلاستيكية في المنتجات الغذائية، حيث قرر المجلس مخاطبة الأمانة لتشديد وتفعيل الرقابة على المنتجات البلاستيكية في كافة الاستخدامات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام حفاظاً على الصحة العامة المتمثلة في خطرها على الإنسان والبيئة معاً.