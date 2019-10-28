الحمدان: الخدمة المدنية تمكن المرأة في جميع الجهات الحكومية

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة لمنسوبات الوزارة، حيث أوضح أنّ وزارة الخدمة المدنية تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي وأداء أعمالها بكفاءة، وأن الجنس لم يعد معيارا في الاختيار لشغل الوظائف بمختلف فئاتها ومستوياتها.
وقال الحمدان «إن الأنظمة واللوائح في الخدمة المدنية لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وقد جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بمبادئ ومفاهيم تدعم تمكين المرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر بناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوبيها، وتدعم تطويرهم وتدريبهم. وبين أن الوزارة تدعم تطوير المرأة وتدريبها على نحو يواكب المتغيرات الإدارية الحديثة لجعلها قادرة على العطاء، والمشاركة في المناصب القيادية والإشرافية من خلال تبنيها ودعمها وصقل مواهبها عبر حزمة من البرامج التطويرية».
قيادات وطنية
أضاف وزير الخدمة المدنية: على سبيل المثال لا الحصر هناك برنامج (الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية) بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، و(البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية) بالشراكة مع معهد (CIPD) العالمي، بالإضافة إلى (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية) التي عملت على تأسيسها الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخرا، حيث تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على حد سواء، تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور.
برامج تطويرية
الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية
البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية
إعداد قيادات وطنية من الجنسين على حد سواء
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