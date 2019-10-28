تأهيل 25 فتاة على مهارات العمل التطوعي بأبوعريش

وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن البرنامج يهدف إلى تأهيل 25 فتاة على مهارات العمل التطوعي من خلال 8 ورش عمل تطويرية تصل إلى 80 ساعة تدريبية في مجالات: التطوع، أساسيات الحاسب الآلي، الإلقاء والتأثير، الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات، الكتابة الصحفية والإبداعية، صناعة المشاريع والمبادرات المجتمعية إلى جانب العديد من اللقاءات الإثرائية والمبادرات التطوعية، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز بحضور المدير التنفيذي للمركز محمد الحليبي، وتشمل تبادل الخبرات وتأهيل وتطوير المتطوعين وتأسيس وحدة التطوع في اللجنة وفق المعيار الوطني، إضافة إلى العمل على تأسيس نادٍ للفتيات في أبوعريش.
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