تأهيل 25 فتاة على مهارات العمل التطوعي بأبوعريش

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش فعاليات البرنامج التدريبي «خطوة نحو الإتقان»، بالتعاون مع مركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية، وذلك بقاعة التدريب باللجنة، ويستمر 6 أسابيع، وسط إقبال كبير من المتدربات.

‬وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن البرنامج يهدف إلى تأهيل 25 فتاة على مهارات العمل التطوعي من خلال 8 ورش عمل تطويرية تصل إلى 80 ساعة تدريبية في مجالات: التطوع، أساسيات الحاسب الآلي، الإلقاء والتأثير، الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات، الكتابة الصحفية والإبداعية، صناعة المشاريع والمبادرات المجتمعية إلى جانب العديد من اللقاءات الإثرائية والمبادرات التطوعية، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز بحضور المدير التنفيذي للمركز محمد الحليبي، وتشمل تبادل الخبرات وتأهيل وتطوير المتطوعين وتأسيس وحدة التطوع في اللجنة وفق المعيار الوطني، إضافة إلى العمل على تأسيس نادٍ للفتيات في أبوعريش.