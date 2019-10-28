13 لائحة اشتراطات بلدية جديدة للأنشطة الخدمية والتجارية

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية 13 مسودة جديدة للوائح واشتراطات فنية بلدية لأخذ آراء العموم، وتضمنت المسودات اللوائح الجديدة الحد الأدنى المطلوب للاشتراطات والمتطلبات البلدية الواجب توافرها لافتتاح الأنشطة الخدمية والتجارية، من أبرزها اشتراطات افتتاح المطاعم، والمدارس الأهلية، والمباني الرياضية والترفيهية وغيرها.

مسودات اللوائح

نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية في سياق مسودات اللوائح والاشتراطات بأن الإصدارات الجديدة تخضع للتحديث أو الإضافة كل 3 سنوات، ويمكن إجراء تحديثات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك. وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءا لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الإصدارات بعد اعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

تطبيق الاشتراطات

أشارت الوزارة إلى استثناء تطبيق الاشتراطات على كل المشاريع التي تم إصدار تراخيص بنائها قبل صدور هذه الاشتراطات، وتنظم التعاميم الصادرة بشأن هذا الاشتراط آلية تنفيذه والحدود المسموح بها في تقييم الحالات الخاصة التي قد تنشأ عند تطبيقه.

وقسمت الوزارة في عدد من اللوائح الجديدة التصنيف المكاني إلى فئتين: فئة «أ» وتضم مدن (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر، الظهران، جدة، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، الطائف، الهفوف، حفر الباطن)، وفئة «ب» وتضم: مدن (أبها، الباحة، نجران) + جميع المحافظات.

أنشطة مستهدفة

مراكز خدمات النقل والمركبات

مباني الصحة والخدمات الاجتماعية الأهلية

المباني المهنية

المباني السكنية

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المباني التجارية

قاعات المناسبات (قصور الأفراح) والاستراحات

المطاعم والمطابخ

المستودعات والمخازن والورش

المدارس الأهلية

المباني الترفيهية

اللوحات الدعائية والإعلانية

أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية

المباني الرياضية