80 مشرفا وقائدا بملتقى بحث الدرس بمكة

دشّن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، فهد الزهراني، أول مبادرة تبنتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار «مع الناطقين بغير العربية». وأوضح المساعد للشؤون التعليمية، أن هذا المشروع المميز أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. من جانب آخر، تُطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الشؤون التعليمية «بنين»، بإدارة الإشراف التربوي ملتقى بحث الدرس، والذي يحمل شعار «بحث الدرس لتحسين نواتج التعلم». ويستهدف 80 مشرفا وقائدا مدرسيا في جميع المراحل.



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