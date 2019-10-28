أمانة عسير تتابع احتياجات 200 محل بسوق الثلاثاء

ناقشت أمانة منطقة عسير، ممثلة في وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات، عقود أكثر من 220 محلا في سوق الثلاثاء الشعبي، واحتياجات السوق من الخدمات. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أنه تم تحديد جميع العقود المنتهية مدتها نظاما، والتأكيد على مخاطبة الجهات ذات العلاقة، لتوفير الخدمات اللازمة للسوق، والمتمثلة في النظافة وتصريف مياه السيول، ووسائل السلامة والحراسات الأمنية. وأشار أن الاجتماع تم بحضور مديري الإدارات، والمختصين، مبينا أن أمانة عسير تولي اهتمامها بهذا المعلم التاريخي والسياحي المهم الذي يقع وسط مدينة أبها، ويرتاده آلاف الزوار كل عام. وتحرص الأمانة على تجويد الخدمات المقدمة، لأنه يعد من أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة، ولتميزه بحضور قوي للمنتجات الشعبية.

إنجاز

حققت أمانة منطقة عسير 99 % من نسبة إنجاز مشروع صيانة شبكات تصريف السيول للأمانة في مواقع متفرقة، وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن قيمة المشروع تبلغ 9989851 ريالا، إذ تم تنفيذ المشروع في الربوة وطريق الطائف وحي العصان، ووادي الروضة والمحالة، وحي المشارف والغدير.

شبكات تصريف المياه

أشار الحميدي إلى أن أهمية المشروع تكمن في صيانة شبكات تصريف المياه، خصوصا أن مثل هذه المشروعات تعدّ من أساسيات البنية التحتية، التي تحقق تطلعات الأمانة في تحسين هذه الشبكات، بما يكفل قيامها بدورها في تصريف مياه الأمطار والسيول. ونوّه بأن هذه المشروعات ستسهم في الحماية من أخطار السيول وتجنب الأضرار، فيما تنفذ الأمانة حزمة من المشروعات التنموية في مواقع مختلفة بمدينة أبها.