أمانة عسير تتابع احتياجات 200 محل بسوق الثلاثاء

إنجاز
حققت أمانة منطقة عسير 99 % من نسبة إنجاز مشروع صيانة شبكات تصريف السيول للأمانة في مواقع متفرقة، وأكد أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن قيمة المشروع تبلغ 9989851 ريالا، إذ تم تنفيذ المشروع في الربوة وطريق الطائف وحي العصان، ووادي الروضة والمحالة، وحي المشارف والغدير.
شبكات تصريف المياه
أشار الحميدي إلى أن أهمية المشروع تكمن في صيانة شبكات تصريف المياه، خصوصا أن مثل هذه المشروعات تعدّ من أساسيات البنية التحتية، التي تحقق تطلعات الأمانة في تحسين هذه الشبكات، بما يكفل قيامها بدورها في تصريف مياه الأمطار والسيول. ونوّه بأن هذه المشروعات ستسهم في الحماية من أخطار السيول وتجنب الأضرار، فيما تنفذ الأمانة حزمة من المشروعات التنموية في مواقع مختلفة بمدينة أبها.
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