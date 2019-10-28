دورة في فن التواصل بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمة



نظّمت مديرية الشؤون الصحية في بيشة، ممثلة في إدارة التمريض بصحة بيشة، دورة تدريبية بعنوان «فن التواصل بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمة»، في مركز التدريب تحت إشراف المحاضر عبدالرحمن العروي. واستهدف البرنامج 165 ممرضا وممرضة من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية. وتناقش الدورة عددا من الموضوعات، أهمها تعريف عملية الاتصال وعناصره، ومستويات الاتصال. وتحدث المحاضر عبدالرحمن العروي عن عوامل نجاح عملية الاتصال بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمة، وكيف يتم إيصال رأيك إلى الجمهور دون الإساءة اليهم، وتحدث أيضا عن أفضل القواعد لجذب مَن أمامَك لوجهة نظرك. تلا ذلك، الحديث عن معوقات الاتصال والحلول الممكنة، وكذلك تحدث عن أنماط الشخصيات وكيفية التعامل معاها بالشكل الصحيح، وفي نهاية الدورة تحدث العروي عن كيفية التعامل مع الجمهور بشكل أفضل. أخيراَ، تم فتح باب النقاش بعد نهاية الدورة، وطُرحت بعض النقاط المهمة حول كيفية الحلول الممكنة للحد من معدل الشكاوى، إذ إن معظم الشكاوى هي بالأحرى مشكلات تحتاج إلى حلول ومعالجة قبل أن تتحول إلى شكوى. يذكر أن المستهدفين «165 ممرضا وممرضة» تم توزيعهم على 5 أيام مدة الدورة، والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ10 ساعات تعليم.

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