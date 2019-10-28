وأعرب الدكتور عوض الأسمري عن شكره للأمير تركي بن طلال على زيارته وثنائه على أبناء بللسمر المشايخ والأعيان. وقال: بهذه المناسبة أعبر بالأصالة عن نفسي والإنابة عن أسرتي آل سرور بن مارد، وجميع أبناء بللسمر، عن الشكر لأمير عسير الذي أسعدنا بزيارته، وتشريفه لي في منزلي، وأضاف أن ذلك يعكس النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، متمنيا الرفعة لمنطقة عسير ومناطق المملكة العامرة، داعيا الله أن يحفظ جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وفي كل المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر آل مارد: زيارة أمير عسير تعكس نهج القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.