آل مارد: زيارة أمير عسير تعكس نهج القيادة

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الخميس الماضي، بزيارة مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم آل مارد الأسمري في منزله بمركز حوراء، في قرية عطف بن قرضان بللسمر بمنطقة عسير.

وأعرب الدكتور عوض الأسمري عن شكره للأمير تركي بن طلال على زيارته وثنائه على أبناء بللسمر المشايخ والأعيان. وقال: بهذه المناسبة أعبر بالأصالة عن نفسي والإنابة عن أسرتي آل سرور بن مارد، وجميع أبناء بللسمر، عن الشكر لأمير عسير الذي أسعدنا بزيارته، وتشريفه لي في منزلي، وأضاف أن ذلك يعكس النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، متمنيا الرفعة لمنطقة عسير ومناطق المملكة العامرة، داعيا الله أن يحفظ جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي وفي كل المناطق.