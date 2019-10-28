الأحوال المدنية تقدم خدماتها في موقعين بعسير

وتقدم الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة خدماتها من خلال 8 مواقع، كما تقدم خدماتها بالقصيم للرجال من خلال 17 موقعا، وفي المدينة المنورة تقدم الأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 14 موقعا. وبدأت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال في إمارة منطقة عسير اعتبارا من أمس لمدة يومين، فيما توجد غدا في مقر مستشفى عسير المركزي لتقديم خدماتها للرجال والنساء لمدة يومين، وتقدم الخدمة للنساء في ثانوية نهوقة بنجران لمدة يومين، وفي جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالأحساء في المنطقة الشرقية لمدة أسبوع، كما تقدم خدماتها للنساء في منطقة تبوك بجامعة تبوك فرع المصيف لمدة أسبوع، وفي جازان بالكلية الجامعية بالعارضة لمدة أسبوع، وفي الثانوية الـ16 في منطقة نجران لمدة يومين.
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