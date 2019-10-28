4 فئات تستفيد من حملة تطعيم الأنفلونزا بجازان

كشفت صحة جازان لـ«دوت الخليج»، أن عدد الذين تم تطعيمهم بلقاح الأنفلونزا العام الماضي بلغ 178124 مستفيدا، مشيرة إلى أنه تمت تغطية جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100%.

تدشين الحملة

دشن المدير العام للشئون الصحية بمنطقة جازان عبدالله النجمي، الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء الحالي، استعدادا لقدوم فصل الشتاء للوقاية من الإصابة بمرض الأنفلونزا. وأنهت الشؤون الصحية الاستعدادات اللازمة للقيام بالتنفيذ، بعد أن تم حصر الفئات المستهدفة وتوفير اللقاحات اللازمة. ويشرف على تنفيذ الحملة كوادر صحية مدربة بجميع المرافق الصحية بالمنطقة، وتشمل كل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والبالغ عددها 169 مركزا صحيا قائما، وجميع مستشفيات المنطقة العامة منها والتخصصية والمركزية، والتي يبلغ عددها الإجمالي 21 مستشفى بالمنطقة.

4 فئات

أوضحت صحة جازان لـ«دوت الخليج» أن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من العاملين الصحيين، ومرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، وكبار السن، وفئات الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، ويبلغ عدد الفئات المستهدفة بالمنطقة 180 ألفا، وسيكون التطعيم متاحا لجميع الفئات الأخرى التي ترغب في التحصين والوقاية من المرض، مشيرة إلى أنهم يحرصون على الوصول إلى أعلى نسب للتغطية، وتسهيل الحصول على اللقاح، فسيتم توفيره في فترات العمل الممتدة بالمراكز التي تعمل بنظام الخدمة الممتدة، والمراكز التي تعمل بنظام 24 ساعة، بما فيها أيام العطلات الرسمية، ليسهل على المواطنين الحصول على اللقاح في أي وقت.