267 صك حصر ورثة بمكة المكرمة

سجلت كتابات العدل الثانية في عدد من المناطق السعودية المختلفة ارتفاعا في عدد صكوك حصر الإرث، حيث بلغ عددها الإجمالي 373 صكا، وذلك من أجل القيام بعملية تصديقها في الفترة من مطلع محرم 1441 حتى اليوم.

3 مناطق

بحسب إحصائية حديثة، اطلعت عليها «دوت الخليج» صادرة عن المؤشر العدلي، جاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث إصدار صكوك حصر الإرث، حيث بلغ عددها 267 صكا، تليها المنطقة الشرقية بواقع 43 صكا، بينما سجلت منطقة القصيم 19 صكا ومنطقة المدينة المنورة 18 صكا، ومنطقة عسير 18 صكا، وسجلت منطقة الرياض 8 صكوك.

وخلت 3 مناطق من هذه الصكوك، وهي منطقة الحدود الشمالية ونجران والباحة اللاتي لم تسجل أي تصديقا لصك حصر إرث خلال الفترة.

استخراج الصك

شدد المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا، أنه بحسب النظام يفترض عند وفاة الشخص أن يتوجه أهل المتوفى إلى محكمة الأحوال الشخصية ويقدموا على معاملة إنهائية بحضور شهود ومزكيين ويبلغوا عما ترك المتوفى، وبناء عليه يصدر صك حصر الورثة في نفس اليوم ويكتب أنه توفى وترك أبناء وبنات مع الإشارة إلى أسمائهم.

صك التركة

أكد الملا، أنه في حصر التركة تثبت الناس الحق في التركة بتقديم أملاك المتوفى بالتفصيل وإرفاق صور من الصكوك والرغبة في توزيع الأنصبة، ويضيف أن كثيرا من الناس تجهل عملية استخراج صك الورثة الذي يمنع التلاعب ويضمن الحقوق ويعطي صورة لكل وريث لإثبات حقوقه، لهذا تتم النزاعات في خصر التركة فيما لو لم يقوم أحدهم بإبراء الذمة في المحكمة وإذا كانت هناك وصية أو هبة.

مكة المكرمة

267 صكا

الشرقية

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43 صكا

القصيم

19 صكا

المدينة المنورة

18 صكا

عسير

18 صكا

الرياض

8 صكوك