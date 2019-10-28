3 مناطق
بحسب إحصائية حديثة، اطلعت عليها «دوت الخليج» صادرة عن المؤشر العدلي، جاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث إصدار صكوك حصر الإرث، حيث بلغ عددها 267 صكا، تليها المنطقة الشرقية بواقع 43 صكا، بينما سجلت منطقة القصيم 19 صكا ومنطقة المدينة المنورة 18 صكا، ومنطقة عسير 18 صكا، وسجلت منطقة الرياض 8 صكوك.
وخلت 3 مناطق من هذه الصكوك، وهي منطقة الحدود الشمالية ونجران والباحة اللاتي لم تسجل أي تصديقا لصك حصر إرث خلال الفترة.
استخراج الصك
شدد المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا، أنه بحسب النظام يفترض عند وفاة الشخص أن يتوجه أهل المتوفى إلى محكمة الأحوال الشخصية ويقدموا على معاملة إنهائية بحضور شهود ومزكيين ويبلغوا عما ترك المتوفى، وبناء عليه يصدر صك حصر الورثة في نفس اليوم ويكتب أنه توفى وترك أبناء وبنات مع الإشارة إلى أسمائهم.
صك التركة
أكد الملا، أنه في حصر التركة تثبت الناس الحق في التركة بتقديم أملاك المتوفى بالتفصيل وإرفاق صور من الصكوك والرغبة في توزيع الأنصبة، ويضيف أن كثيرا من الناس تجهل عملية استخراج صك الورثة الذي يمنع التلاعب ويضمن الحقوق ويعطي صورة لكل وريث لإثبات حقوقه، لهذا تتم النزاعات في خصر التركة فيما لو لم يقوم أحدهم بإبراء الذمة في المحكمة وإذا كانت هناك وصية أو هبة.
مكة المكرمة
267 صكا
الشرقية
43 صكا
القصيم
19 صكا
المدينة المنورة
18 صكا
عسير
18 صكا
الرياض
8 صكوك
كانت هذه تفاصيل خبر 267 صك حصر ورثة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.