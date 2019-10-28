أمطار عرعر تحجز 3 أشخاص و7 انقطاعات وانهيارات صخرية بهروب

شهد عدد من المناطق، أمس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث احتجزت أمطار مدينة عرعر 3 أشخاص، وذلك بعد أن علقت مركبتهم على طريق الشمال الدولي غرب عرعر، وتم إنقاذهم جميعا دون إصابات وفي حالة صحية جيدة.

وكانت عرعر شهدت، أمس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة صباحا، تسببت في ارتفاع منسوب المياه بالطرق الفرعية.

وشهدت المدينة تراكم سحب مصحوبة برياح، جعلت المدارس تفتح أبوابها لخروج الطلاب إلى منازلهم، فيما سُجلت 3 حوادث مرورية داخل وخارج عرعر دون تسجيل إصابات، أو تلفيات كبيرة. وكانت الأمطار تسببت، أول من أمس، في إغلاق طريق الشمال الدولي غرب عرعر 50 كلم، أمام المسافرين نحو 5 ساعات، بسبب جريان السيول على منسوب الطريق، وسط متابعة أمنية وتحذيرات من عبور الطريق. وكان الدفاع المدني بعرعر استعد منذ ساعات الصباح الأولى تحسبا للأمطار، بقوارب الإنقاذ والآليات، بسبب التحذيرات التي أطلقتها مديرية الدفاع المدني والأرصاد الجوية وخبراء الطقس عبر وسائل الإعلام.

ودعا حساب «أمن الطرق» على موقع «تويتر» مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدا طريق «عرعر- طريف»، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة الشمالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد العنزي لـ«دوت الخليج»، عن تلقيهم 6 بلاغات و3 حالات احتجاز داخل مدينة بعرعر، جميعهم تم التعامل معها بشكل عاجل وإنقاذ الركاب.

إلى ذلك، تداول عدد من أهالي عرعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمبنى بلدية غرب عرعر ومياه الأمطار تدخل ساحاته، إذ طالبوا بمعالجة مشاكلهم في تصريف مياه الأمطار. وتواصلت «دوت الخليج» بدورها مع جهات في أمانة الحدود الشمالية -رفضت ذكر اسمها- إذ أكدت حقيقة الصورة، وأن الأمانة سحبت كميات الأمطار من الموقع خلال فترة وجيزة بعد نزولها .

انقطاع الكهرباء والاتصال

في محافظة هروب شرق منطقة جازان، أدت الأمطار إلى انقطاع الكهرباء والاتصال عن عدد من قرى منجد والصهاليل، وتساقط الصخور في الطريق الشرياني بمركز منجد، وانقطاعات متفرقة لبعض الطرق الحوية بمركز وساع والجوين، والتي عالجتها بلدية هروب، وسط متابعة ميدانية من لجنة الطوارئ وإدارة الدفاع المدني بمحافظة هروب.

معالجة التداعيات

أوضح لـ«دوت الخليج» رئيس بلدية محافظة هروب أحمد الحكمي، أن بلدية هروب باشرت عدة بلاغات جراء الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة هروب، مشيرا إلى أنه تمت إزالة الصخور المتساقطة من على طريق مركز منجد، وفتح الطرق الرئيسية والفرعية أمام المركبات الصغيرة، وفتح وصيانة طريق الحدق بمركز وساع، وإزالة ورفع مخلفات الأمطار من على طرقات المحافظة، مشيرا أن بلدية هروب تواصل الاستعدادات والجاهزية لمعالجة تداعيات الأمطار التي تشهدها محافظة هروب ومراكزها.

تحسين الطرق

أكد رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب، علي موسى الذيبي، أن الفرقة لم تتلق أي بلاغات في تقسيمات الطرق التابعة للنقل والطرق بهروب، والتي تشرف عليها لجنة طوارئ المحافظة، مشيرا أن جميع الطرقات غير المعبدة مفتوحة أمام المواطنين والمقيمين. وأبان الذيبي، أن أعمال التحسين والتهذيب مستمره وفق الخطط المعدة لذلك.

Advertisements

تداعيات الأمطار

عرعر

إنقاذ 3 أشخاص

6 بلاغات

إغلاق الطريق أمام المسافرين نحو 5 ساعات

المدارس فتحت أبوابها لخروج الطلاب

هروب

8 بلاغات

4 انقطاعات للطرق

3 انهيارات صخرية