إنقاذ طفل من الغرق في شاطئ حنيش بالقنفذة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة في قطاع القنفذة السبت الماضي طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، من الغرق أثناء ممارسته السباحة في متنزه حنيش. وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت طفلا يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تم نقله إلى مستشفى القنفذة العام للكشف عليه، وحالته الصحية مستقرة. وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود «994» لطلب المساعدة.



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