إغلاق شارع التحلية بجدة وتحويل المسار في نوفمبر

يبدأ من نوفمبر المقبل إغلاق الطريق الرئيسي في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة «التحلية»، وتحويل المسار إلى طريق الخدمة لبدء أعمال حفر النفق في التقاطع مع طريق المدينة المنورة، إذ كانت أمانة جدة قد بدأت في أعمال المشروع ديسمبر 2018.

نفق

المشروع عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية»، عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة «شرق - غرب» بطول 650 مترا، يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

التكلفة والمدة

بدأت أمانة محافظة جدة في أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» مع طريق المدينة المنورة، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، ويأتي المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع، وإتمام إجراءات الطرح والترسية بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240 مليون ريالا، ومدة تنفيذ 30 شهرا.

الأعمال القائمة

تم إنجاز 30% من أعمال طرق الخدمة، وتم إنجاز 75.60% من أعمال تحويل الخدمات، وتم إنجاز 45.23% من أعمال حفر وصب الأوتاد الخرسانية، وتم إنجاز 75% من أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار.

مشروعات

يذكر أن أمانة محافظة جدة، نفذت كثيرا من مشروعات الجسور والأنفاق خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة، ورفع كفاءتها، والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع. ويأتي إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية بدءا بالتقاطعات على المحاور الرئيسية، بهدف تحرير الحركة المرورية، وتحقيق عنصر السلامة، وذلك انطلاقا من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق.

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تنفيذ نفق بطول 650 مترا

240 مليون ريال تكلفة المشروع

30 شهرا مدة التنفيذ

30 % تم إنجازه من أعمال طرق الخدمة

75.60 % تم إنجازه من أعمال تحويل الخدمات

45.23 % تم إنجازه من أعمال حفر وصب الأوتاد الخرسانية

75 % تم إنجازه من أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار