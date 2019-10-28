إغلاق 43 محلا مخالفا في صبيا

قامت بلدية صبيا بإغلاق 43 محلا مخالفا وتحرير 187 مخالفة في 384 جولة رقابية نفذها قسم صحة البيئة والخدمات خلال الفترة الماضية. وأوضح رئيس بلدية صبيا سفر الشهراني، أنه منعا للظواهر السلبية والمخالفات العشوائية للمنشآت الغذائية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، تمكنت البلدية خلال الفترة الماضية من إغلاق 43 محلا تجاريا مخالفا في 384 جولة رقابية مكثفة نفذتها استمرارا لحملة الرقابة البلدية، وحررت 187 مخالفة نتيجة لوجود مخالفات لتلك المحلات التي لا تلتزم بالضوابط والاشتراطات المعمول بها وفقا للأنظمة، وأيضا مصادرة مواد غذائية وأطعمة منتهية الصلاحية. وقال الشهراني «إن ممارسات البيع العشوائية التي تصدر عن معظم المحلات، خاصة المطاعم والمخابز والبسطات التي تعرض المأكولات والمشروبات دون مراعاة للمستهلك، والتي تتمثل في تدني مستوى النظافة ووجود أدوات طهي غير صالحة للاستخدام أو العجين، بجانب عدم وجود شهادات صحية تثبت صحة العاملين من عدم وجود أي أمراض قد تؤثر على الوجبات الغذائية التي يتم تحضيرها، الأمر الذي جعل البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة والخدمات تتصدى لها وتتعامل معها وفق النظام الصادر ضد تلك الممارسات العشوائية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك». وكشف آل زاحم أن البلدية تمكنت أيضا من مصادرة دجاج ولحوم يتم بيعها في المطاعم بشكل غير صحي، وذلك لتحضيرها المسبق مما يجعلها عرضة للجراثيم والبكتيريا، وأيضا مصادرة أكثر من 7 كجم خضار وفواكه لبسطات متجولة تبيع منتجاتها بشكل مخالف. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالأنظمة والاشتراطات الصحية، وذلك لضمان سلامة أي أطعمة أو مواد غذائية يتم عرضها للبيع.



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