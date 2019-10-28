السعودية | الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:46 صباحًا, 28 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير. ويُتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة. وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة، أوضح تقرير الأرصاد أن مكة المكرمة والدمام وجازان والأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 37 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 13 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة.

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