السعودية | تعليق الدراسة بمؤسسات علمية بحفر الباطن.. والأمانة تواصل جهودها لتصريف مياه الأمطار

المناطق - الرياض

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة غدًا، بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للتغيرات الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب.

من جهتها أعلنت جامعة حفر الباطن أيضاً تعليق الدراسة للطالبات ليوم غد الاثنين في مجمع الياسمين، الذي يضم كلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية وعمادة السنة التحضيرية، لتضرر أجزاء من المجمع جراء العاصفة المطرية.

من جانبها تواصل أمانة المحافظة وبلدياتها جهودها لإنجاح خطة تصريف سيول وتجمعات مياه الأمطار التي هطلت مساء اليوم، وذلك بتوجيهات سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ومتابعته الميدانية لعملية تصريف مياه الأمطار والوقوف عبر جولات تفقدية لسموه للاطمئنان على سير العمل في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن محمد عقيل الشمري، بأن منسوبي الأمانة وبمتابعة من أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي يعلمون على مدار الساعة من خلال ثلاثة فرق بعدد 60 عاملاً لكل فرقة ويشرف عليهم 12 مراقب فيما تم تامين 11 مضخة ثابتة ومتحركة لضخ المياه المتجمعة عبر قنوات التصريف وعدد من المعدات الكبيرة من صهاريج وشاحنات وشياول لاستخدامها للتعامل مع كميات المياه والرمال المتجمعة والمنقولة مع الامطار وبلغت نسبة كمية الامطار التي قدرت بـ 43 ملم.

وأشار الشمري إلى أن الأمانة تسعد باستقبال الملاحظات كافة، وكذلك البلاغات عبر رقم الطوارى 940 او جهات التواصل بالأمانة وعلى مدار الساعة