شكرا لقرائتكم جامعة حفر الباطن تعلن تعليق الدراسة في مجمع الياسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-28 جامعة حفر الباطن تعلن تعليق الدراسة في مجمع الياسمين متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة للطالبات اليوم الاثنين في مجمع الياسمين (جنوب حفر الباطن)، والذي يضم كلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية وعمادة السنة التحضيرية؛ وذلك بسبب تضرر أجزاء منه جراء العاصفة المطرية. ووثقت عدسة طالبات الجامعة سقوط أسقف المجمع جراء الرياح القوية التي شهدتها محافظة حفر الباطن. Advertisements







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