فيديو.. سبب انقطاع الكهرباء عن أحياء حفر الباطن الجنوبية

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تعمل شركة الكهرباء السعودية على إعادة التيار المنقطع على بعض المنازل في الأحياء الجنوبية بمحافظة حفر الباطن.

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وأظهر مقطع فيديو سقوط أعمدة الضغط العالي وسقوط أحد المحولات الضخمة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء منذ بداية العاصفة عصر أمس الأحد وحتى اليوم الاثنين.

الجدير بالذكر أن انقطاع الكهرباء تسبب في تعليق الدراسة اليوم الاثنين بالكليات التقنية الواقعة جنوب المحافظة.