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سفير هولندا لدى المملكة: 3 دقائق من السيارة إلى بوابة المطار.. مدهش!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد سفير هولندا لدى المملكة، يوست رينتشس، بسرعة وإنجاز الإجراءات داخل مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وقال رينتشس في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “في طريقي إلى جدة عبر مطار الرياض فقط 3 دقائق من السيارة إلى البوابة، مدهش!”.
وشدد السفير على أنه لم يحظَ بأي معاملة خاصة أو استثنائية، حيث مر بالطريق العادي لأي مسافر.
من جهتها، ردت مطارات الرياض على تغريدة السفير بالترحيب به، متمنية له رحلة سعيدة.
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