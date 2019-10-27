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2019-10-27 تعليق الدراسة في تقنية حفر الباطن غدًا متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن Advertisements أعلنت الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة حفر الباطن تعليق التدريب غدًا الاثنين؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وفي وقت سابق، أعلن تعليم حفر الباطن أنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وقرار اللجنة المركزية بالوزارة فلا يوجد ما يستدعي التعليق ليوم غدٍ الاثنين إلا للمدارس المتضررة التي أقرتها لجنة الطوارئ بالإدارة بالتنسيق مع المساعدين.







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