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أمطار ورياح على الجوف حتى الثالثة صباحًا

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2019-10-27

أمطار ورياح على الجوف حتى الثالثة صباحًا

متابعات الخليج 365 - الجوف

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن أحوال جوية غير مستقرة على منطقة الجوف، وتحديدًا على القريات ودومة الجندل.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية مع سحب رعدية ممطرة.

ولفتت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة صباح يوم غد الاثنين.




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