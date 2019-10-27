- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هكذا أثرت العاصفة على مستشفى حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هكذا أثرت العاصفة على مستشفى حفر الباطن
لم تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
أكدت صحة حفر الباطن أن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين في المستشفى المركزي لم تسجل أي إصابات جراء العاصفة المطرية التي حدثت اليوم الأحد.
وقالت صحة حفر الباطن: في تمام الساعة الرابعة عصرًا تضررت الواجهة الزجاجية الخارجية من الجهة الغربية لمستشفى حفر الباطن المركزي جراء العاصفة المطرية، وعلى الفور تم تطبيق خطة الطوارئ ونقل ست حالات من الجهة المتضررة لمنطقة آمنة داخل المستشفى (أجنحة تنويم)، ولم تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمنومين ولم تسجل أي إصابات في مستشفى حفر الباطن المركزي.
وبعد ذلك تم عقد اجتماع للجنة الطوارئ بالمستشفى برئاسة مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي لتقييم الوضع الصحي لجميع الحالات المنومة؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية وحصر الأضرار الناتجة عن التلفيات وتامين كامل المنطقة المتضررة للمحافظة على سلامة المرضى والعاملين.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أثرت العاصفة على مستشفى حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.