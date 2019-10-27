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إصابات في تصادم مركبتين بحي المعابدة في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وقوع حادث مروري في حي المعابدة في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبتين في الحي، نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.
وقال المركز: إن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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