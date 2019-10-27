2019-10-27

إصابات في تصادم مركبتين بحي المعابدة في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وقوع حادث مروري في حي المعابدة في منطقة مكة المكرمة.

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وأوضح المركز أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبتين في الحي، نتج عنه وقوع عددٍ من الإصابات.

وقال المركز: إن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.