خالد بن أحمد: مقتل المجرم أبوبكر البغدادي ضربة قاصمة لـ داعش

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أشاد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بالجهود التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، واصفًا تصفيته بالضربة القاصمة للتنظيم الإرهابي.

وقال خالد بن أحمد عبر حسابه بموقع “تويتر”: مقتل المجرم أبوبكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي.. نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه.

Advertisements

وأفادت نيوزويك نقلًا عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية شنت غارة استهدفت، رأس داعش أبو بكر البغدادي، بعد أن وافق ترمب على العملية قبل حوالي أسبوع.

كما نقلت المجلة عن مسؤول كبير في البنتاغون، مطلع على العملية قوله، وذلك، بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أميركية فوق محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، إن البغدادي كان هدفاً لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.

وأوضح مصدر مطلع على نتائج العملية في الجيش الأميركي، بحسب المجلة، أن زعيم داعش قُتل في تلك الغارة.

إلى ذلك، كشفت أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن “الهدف القيم” الذي قُتل هو البغدادي، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.