الأمطار تداهم مشروع تصريف السيول ومحافظ حفر الباطن يقف ميدانيًّا

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

داهمت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة حفر الباطن، اليوم الأحد، مشروع تصريف السيول الواقع بحي الفيصلية.

من جهتها، نشرت أمانة حفر الباطن الفرق الميدانية في العديد من الأحياء والأماكن ضمن خطتها للتعامل مع موسم الأمطار.

ووقعت أمانة حفر الباطن مطلع ذي الحجة الماضي عقد مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار يمتد لعامين بقيمة بلغت أكثر من 541,098,166 ريالًا.

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من جانبه، تفقد الأمير منصور بن محمد، محافظ حفر الباطن، شعيب فليج واطلع على تصريف مياه الأمطار ومدى فعالية قنوات تصريف السيول وكذلك تجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد محافظ حفر الباطن على كافة الجهات بالمحافظة التعاون من أجل إنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.