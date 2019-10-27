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أمانة الشرقية: مستمرون في تطوير أسواق النفع العام
أكدت أنها تنفذ جولات رقابية يوميًّا على 3 فترات
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها مستمرة في تطوير أسواق النفع العام ضمن خطتها المعلنة، مشددةً على أنها تنفذ جولات رقابية يوميًّا على 3 فترات تبدأ من 4 فجرًا وحتى 10 مساءً.
ولفتت أمانة الشرقية إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات على العمالة الوافدة يمكن التواصل مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية بحكم الاختصاص.
وقالت: إنها تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وفي حال وجود أي ملاحظات يسعدها تلقيها من خلال مركز 940.
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