أمانة الشرقية: مستمرون في تطوير أسواق النفع العام

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها مستمرة في تطوير أسواق النفع العام ضمن خطتها المعلنة، مشددةً على أنها تنفذ جولات رقابية يوميًّا على 3 فترات تبدأ من 4 فجرًا وحتى 10 مساءً.

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ولفتت أمانة الشرقية إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات على العمالة الوافدة يمكن التواصل مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية بحكم الاختصاص.

وقالت: إنها تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وفي حال وجود أي ملاحظات يسعدها تلقيها من خلال مركز 940.