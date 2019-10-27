كرسي علمي لأبحاث الأيتام بجامعة أم القرى

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جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة) تتجه جامعة أم القرى لإنشاء أول كرسي علمي من نوعه مخصص لأبحاث الأيتام، بهدف النهوض برعايتهم وفق أسس علمية. أُعلن عن ذلك عقب توقيع مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في مكتبه اليوم (الأحد)، عقداً لإنشاء «كرسي الشيخ عبد اللطيف العيسى لأبحاث الأيتام»، مع الشيخ عبداللطيف العيسي ممثل مؤسسة العيسي، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، وعميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد برقاوي، ووكيل عمادة البحث العلمي لشؤون الكراسي العلمية الدكتور عبدالإله الغامدي. وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور خالد برقاوي، أن الكرسي يهدف للنهوض برعاية الأيتام في المملكة وفق أسس علمية فاعلة، وسيجري الأبحاث والدراسات ويُقدم الخدمات العلمية المتنوعة في مختلف مجالات الأيتام، للنهوض بأساليب الرعاية على أسس علمية بما يحقق للأيتام التنشئة الاجتماعية السليمة والاعتماد على النفس.

تتجه جامعة أم القرى لإنشاء أول كرسي علمي من نوعه مخصص لأبحاث الأيتام، بهدف النهوض برعايتهم وفق أسس علمية. أُعلن عن ذلك عقب توقيع مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في مكتبه اليوم (الأحد)، عقداً لإنشاء «كرسي الشيخ عبد اللطيف العيسى لأبحاث الأيتام»، مع الشيخ عبداللطيف العيسي ممثل مؤسسة العيسي، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، وعميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد برقاوي، ووكيل عمادة البحث العلمي لشؤون الكراسي العلمية الدكتور عبدالإله الغامدي. وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور خالد برقاوي، أن الكرسي يهدف للنهوض برعاية الأيتام في المملكة وفق أسس علمية فاعلة، وسيجري الأبحاث والدراسات ويُقدم الخدمات العلمية المتنوعة في مختلف مجالات الأيتام، للنهوض بأساليب الرعاية على أسس علمية بما يحقق للأيتام التنشئة الاجتماعية السليمة والاعتماد على النفس.

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