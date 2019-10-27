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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 11:46 PM
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهاأمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوريا الجنوبية
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جو بيونج ووك، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، أمير الرياض يشرّف حفل سفارة كوريا الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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