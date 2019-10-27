، مواطن يعيد مبلغاً مالياً وصله بالخطأ من حساب "محطة بنزين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسلمه نقداً من عامل محطة بعد أن خُصمَ من حسابه

ساهمت أمانة مواطن في إعادة مبلغ مالي أُودع في حسابه البنكي بالخطأ عن طريق عامل محطة وقود، بعد أن خُصم أصلاً من حسابه، ثم عاد كاملاً شاملاً المبلغ الزائد لحساب المواطن، والذي بادرَ على الفور بإعادته.

وقال المواطن "عبدالرحمن بن أحمد الزهراني"، المتطوع بفريق "مبادرة" للبحث والإنقاذ، متحدثاً لـ"الخليج 365": "توقفت بمحطة وقود مُقابل نُقطة تفتيش أمن طريق الطائف- الباحة، لتعبئة مركبتي بالبنزين في اتجاهي للباحة، وكان المبلغ المطلوب مني 122 ريالًا، وسلمت عامل المحطة بطاقة الصراف البنكية لسحب المبلغ عبر نقطة البيع، إلا أن المبلغ الذي خصمه من حسابي 1222 ريالًا، بعد أن أخطأ العامل".

وتابع: "حينها أبلغته وأفهمته حتى تأكد، وما كان على العامل إلا أن أعاد لي المبلغ الزائد نقداً بعد خصم قيمة تعبئة البنزين، وحينها غادرت المحطة، وسرت في طريقي للباحة".

وأكد "الزهراني" أنه عند وصوله مفرق طريق بني سعد وردته رسالة نصية بعودة المبلغ المدفوع 1222 ريالاً لحسابه، والذي خُصم من حسابه أصلاً لصالح حساب المحطة، كعملية عكسية، الأمر الذي اضطره للعودة مرةً أخرى للمحطة، وإعادة المبلغ المُعاد في حسابه؛ كونه ليس من حقه بعد أن أفهم عامل المحطة، والذي أبدى سعادته وفرحه بأمانة المواطن، مؤكداً أنه لو لم يُعد المبلغ لكان قد خُصم عليه من راتبه الشهري.

وأكد المواطن أنهُ ظلَ مُضطرباً ولم يرتح له بال حتى أعاد المبلغ لعامل المحطة، مشيراً إلى أن أمانته حتمت عليه ذلك.