عبر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره للعريف أحمد بن جميل يتيمي من منسوبي قوة أمن الحرم على التزامه بالأنظمة والتعليمات وعدم قبول رشوة من مقيمة بصورة غير مشروعة مقابل إطلاق سراحها.
وقال في خطاب سلمه للعريف اليتيمي: أشكر وأقدر لكم التزامكم بالأنظمة والتعليمات وعدم قبول رشوة من مقيمة بصورة غير نظامية في المملكة مقابل إطلاق سراحها، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم وأنتم قدوة لكل من يعمل في البيت الحرام”. يشار إلى أن المقيمين بطرق غير نظامية يقبض عليهم بصفة مستمرة في المسجد الحرام وساحاته ويكونون في الغالب من النساء المتخلفات بعد موسمي الحج والعمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. تكريم رجل أمن رفض رشوة من وافدة لإطلاق سراحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.