الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة.. الإثنين

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك استمرارًا لتوقع بتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل كل من «مكة المكرمة، الدمام، جازان، الأحساء» أعلى درجات الحرارة بـ37 درجة، بينما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ13 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما حالة الخليج العربي، فأوضحت الهيئة أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي تقرير سابق لها اليوم الأحد، أوضحت «هيئة الأرصاد» آخر مستجدات الحالة المدارية (كيار) في بحر العرب، بينما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعقلة بالطقس من خلال التقارير الصادرة عنها.

وقالت الهيئة: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية «كيار» في بحر العرب، إلى تطورها من إعصار مداري من الدرجة الأولى، إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة، وموقعه عند خط عرض 17 درجة شمالًا وخط طول 68.2 درجة شرقًا.

وأفادت الهيئة، أن سرعة الرياح عند مركز الإعصار تتراوح بين 120 ـ 130 عقدة، ما يوازي (230 ـ2240) كم/ س، لافتة إلى أن الإعصار يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وتوقعت الهيئة أن يتطور الإعصار خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب، ويكون موقعه عند خط عرض 17.6 درجة شمالًا، وخط طول 66.3 درجة شرقًا، دون أي تأثير على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة في تقريرها، استمراراها في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، فيما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، ونظام الإنذار المبكر على موقعها الرسميّ، ووسائل التواصل الاجتماعي.