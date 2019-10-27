بالصور.. «مدني المدينة» يُسيطر على حريق بعمارة سكنية ويُجلي 39 شخصًا

نجحت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة في السيطرة على حريق اندلع عصر اليوم في عمارة سكنية بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وأدى إلى إصابة شخصين باختناق وإجلاء 39 شخصًا يقطنون في العمارة.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني؛ إن فرق الدفاع المدني تلقت عند الساعة 5:24 من عصر هذا اليوم الأحد، بلاغًا عن حادث حريق في شقة بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف: «تم توجيه الفرق اللازمة إلى الموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث اقتصر في المطبخ داخل البدروم لعمارة سكنية، وجرت السيطرة عليه وإخماده وإجلاء 39 شخصًا، وتقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين في الموقع وحالتهما مستقرة».

وأكد العميد خالد مبارك الجهني أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات في الموقع.