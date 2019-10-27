نجاح جراحة معقدة لاستخراج ورم دموي من رئة مريض بـ«طبي الملك فهد» في جازان

تمكَّن أطباء جراحة الصدر بمستشفى الملك فهد بجازان، من فك التصاق شديد وصديد متحجِّر، واستخراج ورم دموي من الفص الأوسط لرئة مريض بواسطة المنظار «تنظير التجويف الصدري الجراحي »، وذلك في عملية غير تقليدية.
وتُعد العملية من نوعية العمليات التداخلية؛ حيث تمت عبر جرح صغير لا يتجاوز سم واحد في تطور جديد وبعيد عن العمليات التقليدية التي كانت تُجرَى عبر شق جراحي.
وذكر الطبيب خالد البحيري، أن العملية كانت معقدة خاصة أن الورم بالقرب من القلب والأوردة الرئوية؛ حيث يتطلب إجراء العملية خبرة وكفاءة عاليتين وأجهزة وأدوات خاصة.
وأشار الطبيب البحيري إلى أن المريض حاليًا يتماثل للشفاء بعد نجاح العملية.
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