فبراير المقبل.. انطلاق منافسات طواف السعودية الدولي للدراجات بالرياض

تنطلق النسخة الأولى من منافسات «طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية» بالرياض، خلال الفترة من 4 - 8 فبراير المقبل، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات uci بمشاركة نخبة من دراجي العالم.

وسيكون هناك تحدٍّ مختلف في هذا السباق الدولي المصنف ضمن فئة 1-2، الذي تنظمه شركة متخصصة بالطوافات الدولية، وهي من نظَّم طواف فرنسا الدولي الشهير Amaury Sport Organization؛ حيث سيتنافس أفضل متسابقي العالم على طرقات مدينة الرياض، من خلال خمس مراحل رئيسية صحراوية وأودية، وكذلك بشكل دائري على العاصمة.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس، عن سعادته باستضافة المملكة للمرة الأولى طوافًا دوليًَّا معتمدًا لدى الاتحاد الدولي للدراجات uci، مؤكدًا أن الرياضة السعودية حظيت باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030 التي جاء فيها أن الدولة ستشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة.

وقال الكريديس: «طواف السعودية الدولي حدث رياضي دولي مهم في الشرق الأوسط، وفرصة رائعة أن يشاهد العالم المملكة العربية السعودية والتطور والنهضة التي تشهدها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن مكانة المملكة وثقلها في العالم يجعلاننا مطالبين بتقديم طواف دولي مميز لتأكيد تميزها في تنظيم واستضافة المناسبات العالمية».

وأشار إلى أن محبي وممارسي الدراجات ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف الدولي، وهو من ثمرة جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.