بالفيديو.. عاصفة نادرة تضرب مستشفى حفر الباطن.. والصحة تؤكد عدم تأثر الخدمة الطبية

أكدت صحة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عدم تأثر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن بسبب العاصفة الجوية الشديدة التي تعرضت لها المدينة.

وأشارت صحة حفر الباطن –عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»– إلى أن الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي، من جراء الحالة المطرية، موضحةً أن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدةً أن وضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات.

ووثقت مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي الحالة الماطرة العنيفة التي تعرضت لها حفر الباطن، واصفين إياها بأنها «عاصفة برد عنيفة وتاريخية ضربت مستشفى حفر الباطن».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجهت منذ قليل تنبيهًا متقدمًا لأهالي المنطقة الشرقية، إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل «حفر الباطن والخفجي وقرية العليا»، وأنها مستمرة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.