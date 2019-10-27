الحمدان: الخدمة المدنية حريصة على تمكين المرأة في الوظائف الحكومية

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم الأحد، حرص الوزارة على تمكين المرأة في الوظائف المتاحة بجميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى تميز الكوادر النسائية وإبداعهن في كافة ما يسند إليهن من مهام.

وقال الوزير الحمدان -في كلمته بافتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة- لمنسوبات الوزارة، إن تمكين المرأة في وزارة الخدمة المدنية، بدأ من خلال تمكينها من شغل مناصب إشرافية وقيادية، وإسناد ملفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية لتحقيق استراتيجيات الوزارة وأهدافها المعلنة.

وأضاف الوزير الحمدان –وفقًا لبيان وزارة الخدمة المدنية- أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي وأداء أعمالها بكفاءة، مؤكدًا أن الجنس لم يعد معيارًا في الاختيار لشغل الوظائف بمختلف فئاتها ومستوياتها.

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وتابع قائلًا: «إن الأنظمة واللوائح في الخدمة المدنية، لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات. وقد جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بمبادئ ومفاهيم تدعم تمكين المرأة، منها -على سبيل المثال لا الحصر- بناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوبيها، وتدعم تطويرهم وتدريبهم».

وأوضح الوزير الحمدان أن الوزارة تدعم تطوير المرأة وتدريبها على نحو يواكب المتغيرات الإدارية الحديثة لجعلها قادرة على العطاء، والمشاركة في المناصب القيادية والإشرافية من خلال تبنيها ودعمها وصقل مواهبها، عبر حزمة من البرامج التطويرية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك برنامج (الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية)، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، و(البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية) بالشراكة مع معهد (CIPD) العالمي.

بالإضافة إلى (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية) التي عملت الوزارة على تأسيسها بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وبالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة، واعتمدها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ حيث تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على السواء، تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور.