سعود بن نايف يفتتح مستشفى الحبيب

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد ووزير الصحة توفيق الربيعة، مستشفى سليمان الحبيب الجديد بالخبر. ولدى وصوله لمقر المستشفى، تفضل بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تجول في مرافق المستشفى، كما اطلع على خدمة الروبوت الذكي الذي يعد إحدى التقنيات التي يقدمها المستشفى الجديد. ونوه خلال جولته بما يشهده القطاع الصحي من تطور وتقدم في ظل الدعم السخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن القطاع الصحي يشهد قفزات نوعية وتطورات متسارعة، مشيرا إلى أن زيادة السعة السريرية للقطاع الطبي في المنطقة الشرقية ستسهم في تقديم خدمات تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة. ثم شاهد عرضا مرئيا عن المستشفى ومرافقه، بعد ذلك تفضل سموه بتكريم الشركات المساهمة في تنفيذ المشروع. يذكر أن المستشفى يتكون من 22 طابقا، ويقع على مساحة تتجاوز 209 آلاف متر مربع بسعة 500 سرير و310 عيادات تغطي كافة التخصصات، وبلغت تكلفته قرابة ملياري ريال، ويضم نوعية حديثة من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقدم معلومات متكاملة عن المستشفى باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية.



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