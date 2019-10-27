منظمة بدر الموالية لإيران تقتل 6 متظاهرين عراقيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد

أفاد شهود عيان بمقتل ستة متظاهرين بعد أن فتح عناصر بمنظمة بدر الشيعية الموالية لإيران الرصاص على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر الليلة الماضية في محافظة بابل «100 كم جنوب بغداد».

وأوضح الشهود أن مجموعة أخرى من المتظاهرين أقاموا سرادق اعتصام قبالة مبنى مجلس محافظة بابل ورفعوا لافتة كتب عليها «المبنى مغلق بأمر الشعب»، ومنعوا دخول أعضاء مجلس المحافظة والموظفين إليه، وما زالت إجراءات حظر التجوال سارية المفعول في عدد من المحافظات فيما أنهت محافظة كربلاء حالة حظر التجوال.

Advertisements

على صعيد آخر.. تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها بالعراق في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في بغداد في مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

وقال شهود عيان إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق، فيما سارت عجلات القوات الأمنية بجانب المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات، واستنكار سقوط ضحايا ومصابين.

وحسب الشهود طافت مظاهرات مماثلة لطلبة الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في مناطق متفرقة من بغداد لتأييد مطالب المتظاهرين حاملين أعلام العراق، وأدت عملية إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد إلى حصول حالات زحام.