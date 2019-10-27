مجهولون يفجرون أنبوب نفط في شبوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء فجر مجهولون صباح أمس، خط أنابيب النفط الخام بالمدخل الشرقي لمنطقة غرير في مديرية الروضة بمحافظة شبوة، وفقا لقناة تلفزيونية يمنية. ونقلت قناة «اليمن اليوم» اليمنية عن مصادر محلية بشبوة قولها «إن ألسنة اللهب شوهدت من على بعد مسافة من مكان التفجير»، ولم ترد تفاصيل عن حجم الخسائر.



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