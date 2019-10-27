السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين وجه ساسة ألمان بارزون انتقادات لاذعة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لتركيا. وقال نوربرت روتينجن، مسؤول السياسة الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي، لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت أمس «إنها لحظة مخزية للسياسة الخارجية الألمانية». وقالت وزيرة التعليم أنيا كارليتشيك: «يتوقع المواطنون اتخاذ موقف حاسم للائتلاف، لكن ذلك لم يحدث».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساسة ألمان: نشعر بالخزي لزيارة ماس لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.