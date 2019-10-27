إنقاذ طفل من الغرق في شاطئ حنيش بالقنفذة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة في قطاع القنفذة أمس الأول طفلا يبلغ من العمر 12 عاما من الغرق أثناء ممارسته السباحة في متنزه حنيش.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة المقدم فارس المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت طفلا يتعرض للغرق، وعلى الفور جرى إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية اللازمة له، حيث نقل إلى مستشفى القنفذة العام للكشف عليه، وحالته الصحية مستقرة.