القتل تعزيرا لوافدين تلقيا كمية من الحشيش بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في وافدين يمنيين بمحافظة جدة تلقيا كمية من الحشيش. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه جرى القبض على كل من إدريس أبكر إبراهيم حاج، وعطية بركات بركات الكثيري لتلقيهما كمية من الحشيش، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.



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