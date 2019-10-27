تحفيز رواد الصف الأول بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة

اختارت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 40 شخصا من رواد الصف الأول بالمسجد الحرام، لتقديم عدد من البرامج المختلفة لهم، منها وجبات إفطار صائم وزيارات لمرافق الرئاسة الداخلية والخارجية. وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين لـ»مكة» أن هذه البرامج تأتي في إطار التحفيز وتسهيل الخدمات من أجل راحتهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك في ظل عناية الرئاسة بالمصلين، خاصة رواد الصف الأول منهم.

برامج لرواد الصف الأول:

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الإفطار: تقديم وجبات الإفطار كل اثنين وخميس وفي الأيام البيض ورمضان ويوم عرفة

اللقاءات والاجتماعات: عقد الاجتماعات واللقاءات مع نخبة من رواد الصف الأول وتقديم الدروس المناسبة لهم عن فضل وآداب الصف الأول

الزيارات: عمل زيارات لمعرض الهيئة ومكتبة الحرم ومصليات ذوي الإعاقة، وزيارة مرافق رئاسة الحرمين الخارجية والمشاركة بالأعمال التطوعية