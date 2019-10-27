14 توصية لإنقاذ شركات العمرة من خسائرها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي _ مكة المكرمة رفع فريق التطوير في وزارة الحج والعمرة 14 توصية ضمن جهود الوزارة لإنقاذ شركات ومؤسسات العمرة من خسائرها المتراكمة منذ الموسمين الماضيين. وعلمت «مكة» أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتسهيل وتمكين المزيد من ضيوف الرحمن من أداء مناسك العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جرى تحديث بعض الإجراءات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. التوصيات المرفوعة: تكون قيمة تأشيرة الزيارة لغرض العمرة للمعتمرين القادمين من الـ(49) دولة 300 ريال رسم إصدار التأشيرة، إضافة إلى 110 ريالات مقابل التأمين الصحي للمعتمر.

أن يكون لشركة العمرة الحق في تقديم حزم خدمات اختيارية للمعتمرين القادمين من الدول الـ(49).

قبول جميع فئات عضوية (ATA) ومنها فئة (travel agency) أو شهادة منظمة السياحة العالمية (WTO) أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTC) كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي.

أن يكون لشركة العمرة الحق في تحديد الدول التي ترغب في العمل بها للفئة (B2C)، كذلك وضع الاشتراطات التي تراها مناسبة لقبول المعتمر عند تقدمه للشركة عبر محرك الحجز المركزي.

تمكين شركات العمرة من تكوين باقات حزم خدمات وتسويقها على المعتمرين والوكلاء الخارجيين.

لشركات العمرة توثيق عقود الشراء الخاصة من الفنادق (allotment) عبر محرك الحجز المركزي.

أن يكون لشركة العمرة الحق في التسويق وتقديم الخدمات للقادمين بتأشيرة السياحة.

إلغاء إلزام شركات العمرة بتواجد المندوبين في المنافذ الجوية والبحرية على أن يتم تواجدهم في الحالات غير الاعتيادية.

إلغاء اشتراط عدد معين من الموظفين لشركة العمرة على أن تقدم كل الخدمات للمعتمرين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية دون تهاون أو تأخير والاكتفاء بمكتب واحد كمقر لشركة العمرة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

إلغاء اشتراط تقديم الخطة التشغيلية من قبل شركة العمرة.

إعطاء شركة العمرة الحق في تمديد برنامج المعتمر وشراء حزم الخدمات عبر محرك الحجز المركزي.

مخاطبة الوزارة في حال وجود صعوبات في التحويل البنكي الخارجي من بعض الدول بطلب من الجهة المختصة بدولة الوكيل ويتم بناء على ذلك مخاطبة الجهة المختصة للاستئناس بالرأي المناسب لكل حالة.

لا يشترط في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية شراء خدمات النقل مع ضرورة توضيح المنفذ البري عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لغرض العمرة.

عند الانتهاء من إجراءات الربط الآلي مع وزارة الخارجية يتم توثيق عقود شركات ومؤسسات العمرة الكترونيا دون الحاجة إلى تصديق ممثليات المملكة في الخارج.



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